Howe (all. Newcastle): "Sandro è perfetto per noi. Ha il potenziale per crescere ed evolversi con noi"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

L'allenatore del Newcastle United, Eddie Howe, ha dichiarato ai canali ufficiali del Newcastle: "Sono lieto di dare il benvenuto a Sandro al Newcastle United. È un talento eccezionale e ha la mentalità, la fisicità e le caratteristiche tecniche per essere perfetto per noi. A 23 anni, Sandro ha già un'importante esperienza da protagonista in uno dei massimi campionati europei e in Champions League, oltre a giocare per il suo Paese. Ma ha anche l'opportunità e il potenziale per crescere ed evolversi con noi, e sono entusiasta di aggiungerlo alla nostra squadra mentre ci avviciniamo all'entusiasmante stagione che ci attende".