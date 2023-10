Howe: "Ci sono grosse possibilità che Sandro sia disponibile per la sfida contro il Wolves"

"Non abbiamo ancora ricevuto comunicazioni ufficiali dalle autorità italiane", ha spiegato Eddie Howe in conferenza stampa sul caso Tonali alla vigilia della gara con il Wolverapthon. Poi continua: "Ci sono grosse possibilità che Sandro sia disponibile per la sfida contro il Wolves. Ci stiamo preparando come se fosse a disposizione, viaggerà con noi".