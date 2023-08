Hubner su Okafor: "Non mi dà l'idea di poter segnare i gol che servono per vincere lo scudetto"

vedi letture

Dario Hubner, ex centravanti di Serie A, è stato intervistato questa mattina sull'edizione di Tuttosport uscita in edicola e ha parlato di Noah Okafor nuovo attaccante del Milan per la prossima stagione. Il suo giudizio: "Okafor ha tutto il futuro davanti a sè, ma è un altro che non mi dà l’idea di poter segnare quei gol che servono a una squadra per vincere lo scudetto. Gli auguro di smentirmi"