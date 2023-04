Hummels estasiato dalla giocata di Diaz. Il tweet del difensore tedesco

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Il difensore tedesco del Borussia Dortmund Mats Hummels è rimasto estasiato ed esaltato, come tutti i tifosi del Milan, dalla giocata di Brahim Diaz in mezzo a Lobotka e Mario Rui che ha dato il là all'azione che ha portato in vantaggio i rossoneri contro il Napoli. Poco dopo il gioco di prestigio del 10 rossonero, Hummels ha twittato: "Questa giocata di Brahim Diaz", accompagnando il tutto con l'emoticon del fuoco. Apprezzamenti illustri per Brahim.