I calciatori squalificati nella seconda giornata di Serie A

l Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 29 agosto 2023, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

LOPEZ Maxime Fabien (Sassuolo): per avere, al 6° del secondo tempo, rivolto un'espressione gravemente ingiuriosa al Direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

HIEN Isak Malcolm Kwaku (Hellas Verona): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione

da rete.