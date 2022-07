I Campioni d'Italia tornano in campo. Tra una settimana la sfida con il Colonia

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra una settimana esatta i Campioni d'Italia del Milan scenderanno per la prima volta in campo da detentori del titolo italiano. Sabato prossimo, il 16, il Milan sarà in campo alle ore 19 al Rhein Energie Stadion per sfidare il Colonia nella Telekom Cup, nella prima amichevole di stagione. I nazionali rossoneri torneranno nel corso della prossima settimana e non è ancora certo se saranno della partita. Non è ancora una gara ufficiale ma vedere per la prima volta dopo 11 anni il tricolore sul petto dei calciatori con la maglia del Milan farà sicuramente un certo effetto.