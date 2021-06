I dubbi di formazione di Roberto Mancini: da Bonucci a Chiesa fino a Locatelli, le ultime

Non mancano dubbi di formazione a Mancini che li scioglierà soltanto nella riunione tecnica dopo pranzo insieme alla squadra. Nelle ultime due sedute ha provato più soluzioni tattiche e le condizioni di Chiesa, che ieri sera ha accusato un piccolo problema fisico al termine della rifinitura, potrebbero cambiare ancora le carte in tavola. Non sono previsti avvicendamenti tra i pali, dunque ancora Donnarumma titolare mentre come terzino destro è dato ora in vantaggio Toloi su Di Lorenzo. Al centro occhio alla sorpresa: sia due giorni fa che ieri, Mancini ha provato pure il tandem formato da Acerbi e Bastoni, con Bonucci in panchina. Sulla sinistra è atteso Emerson.

Capitolo centrocampo: gioca Verratti dal 1' e sarà confermato anche Jorginho. Può riposare invece Locatelli e spuntarla per una maglia dal primo minuto contro il Galles, fischio d'inizio ore 18 all'Olimpico di Roma, Pessina. Davanti Chiesa non è al top: può così giocare ancora Insigne, spazio per questo a Bernardeschi e non Berardi e certamente a Belotti a completare il tridente.