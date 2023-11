I due grandi record che può battere Camarda scendendo in campo in Milan-Fiorentina

vedi letture

Francesco Camarda viaggia verso la prima convocazione in Serie A. Senza Giroud né Okafor, il Milan potrebbe ritrovarsi a dover convocare uno dei centravanti della squadra Primavera. Ancora negli occhi di tutti gli addetti ai lavori il suo gol in Youth League contro il PSG, Camarda che solo a partire dai 16 anni potrà firmare il suo primo contratto da professionista è oggi il primo indiziato per finire nella lista di Pioli in vista della sfida della Fiorentina visto che l'ex Jovic è l'unico centravanti disponibile.

Dovesse scendere in campo, Camarda batterebbe diversi record. Soprattutto due quelli da sottolineare. Nei top-cinque campionati europei nessun 2008 è mai sceso in campo. Al Barcellona spicca la stella di Lamine Yamal, 2007 che ha esordito nella scorsa stagione a 15 anni e nove mesi e oggi è stabilmente tra i titolari. Lo scorso anno esordì a 15 anni e cinque mesi Ethan Nwaneri, 2007 dell'Arsenal.

Ma fin qui nessun 2008. Per vedere un calciatore nato nell'anno in cui la Spagna vinse l'Europeo bisogna andare in altri campionati europei: il centrocampista Igor Pieprzyca ha fatto il suo esordio col Puszcza Niepolomice a 15 anni e 19 giorni. Poco più anziano Viktor Bjarki Dadason, centravanti islandese che al Fram Reykjavík ha fatto il suo esordio a 15 anni e due mesi.

Ma chi è stato il più giovane esordiente in Italia? Il record spetta a Wisdom Amey, difensore 2005 del Bologna che nella stagione 2020/21 esordì a 15 anni, 9 mesi e 1 giorno. Poi Pietro Pietro Pellegri e Amedeo Amadei, che hanno fatto il loro esordio a 15 anni, 9 mesi e 5 giorni. Al quarto posto in questa classifica uno dei calciatori più forti della storia del calcio italiano: Gianni Rivera.

Camarda dovesse scendere in campo sabato sera batterebbe questo record dato che farebbe il suo esordio a 15 anni, 8 mesi e 15 giorni. Tutt'altro che scontato, ma nemmeno improbabile: intanto viaggia verso la prima convocazione.