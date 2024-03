I due obiettivi del Milan a Verona. Probabile formazione Milan: un recupero importante

In una settimana il Milan ha ottenuto il secondo posto vincendo domenica scorsa l'Empoli e ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale di Europa League da disputare ad aprile contro la Roma. Ora, l'obiettivo è concludere al meglio questi sette giorni, in modo da consolidare la posizione in classifica davanti alla Juve e dietro all'Inter e passare con una certa dose di entusiasmo e di serenità la sosta per le nazionali.

Davanti a Maignan scenderanno in campo i seguenti undici: Calabria a destra con Theo Hernandez a sinistra, Tomori e uno tra Gabbia (favorito) e Thiaw centrali, a centrocampo torna la coppia Reijnders-Bennacer con il consueto poker offensivo formato da Pulisic, Loftus-Cheek e Leao dietro Giroud. Panchina per Jovic, Chukwueze e Okafor. L'unico infortunato è Pobega.