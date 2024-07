I Friedkin hanno presentato il nuovo stadio della Roma a Pietralata

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - "È stato un onore incontrare oggi il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e presentare la nostra visione per il nuovo stadio. Questo straordinario stadio non è solo una nuova casa per la Roma e i suoi tifosi, ma anche un punto di riferimento per tutti i cittadini di Roma". Così Ryan Friedkin, vicepresidente giallorosso, commenta attraverso il sito ufficiale della squadra, l'incontro con il sindaco di Roma per gettare la basi per il nuovo stadio. Parlando dell'impianto, poi, Friedkin ha sottolineato come "la nuova curva sud, destinata a diventare la più grande curva d'Europa, sarà un punto focale potente, che incarna la passione e l'energia dei nostri sostenitori.

Con il suo design iconico ispirato all'architettura romana classica e strutture all'avanguardia, lo stadio offrirà un'esperienza di livello mondiale a tutti, dai tifosi di calcio alla comunità locale". Infine un pensiero sugli obiettivi del nuovo impianto con la società che vuole impegnarsi per "creare uno spazio che incarni lo spirito e la tradizione del nostro club, diventando al contempo un simbolo globale di innovazione ed eccellenza e un modello di responsabilità ambientale", conclude. (ANSA).