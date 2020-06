I futuri allenatori a lezione da Mihajlovic

(ANSA) - ROMA, 05 GIU - La sua forza di volontà è stata fonte d'ispirazione per molte persone, tanto che all'ultima edizione della Panchina d'oro ha ricevuto dal Settore tecnico un premio speciale "per il messaggio positivo", come esempio oltre i confini del calcio. Sinisa Mihajlovic sta preparando al ritorno in campo il 'suo' Bologna e questa mattina ha tenuto una lezione d'eccezione, in streaming, agli allievi allenatori del corso Master. Insieme al preparatore atletico Massimiliano Marchesi, l'allenatore ha discusso con i corsisti delle proprie metodologie di lavoro, affrontando vari temi: dalla tattica alla gestione del gruppo. Quella di Mihajlovic è la quarta lezione di un tecnico della Serie A da quando il Master Uefa Pro ha ripreso il programma didattico online: prima dell'allenatore serbo erano saliti sulla 'cattedra virtuale' Stefano Pioli, Luca Gotti e Ivan Juric. Questo l'elenco degli allievi ammessi a seguire le lezioni del Master, la cui abilitazione Uefa Pro permette di allenare in tutte le categorie, compresa la Serie A maschile: Sergio Arnosti, Francesco Baldini, Paolo Bianco, Emiliano Francesco Bigica, Daniele Bonera, Fabio Caserta, Marco Cassetti, Cristian Chivu, Mirko Conte, Matteo Contini, Gaetano Fontana, Nazzarena Grilli, Ivan Javorcic, Mohamed Kallon, Vincenzo Italiano, Stefano Lucchini, Alessandro Lupi, Paolo Montero, Thiago Motta, Angelo Palombo, Andrea Pirlo, Walter Samuel, Manuela Tesse, Luca Toni, Emanuele Troise. (ANSA).