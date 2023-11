I giornalisti francesi pazzi di Giroud. Altro che Kolo Muani: "Con Olivier il PSG avrebbe vinto"

Didier Deschamps era presente al Parco dei Principi due settimane fa ma ieri non ha assistito dal vivo alla sfida tra Milan e Paris Saint-Germain a San Siro. Un match che ha visto protagonisti i due attaccanti della Nazionale francese, Olivier Giroud e Randal Kolo Muani; il milanista ha giocato una grande partita e ha segnato la rete del decisivo 2-1, mentre l'ex Eintracht è stato tra i peggiori in campo.

A pochi giorni dalle convocazioni per gli impegni di novembre, Deschamps si trova dunque di nuovo di fronte a un dilemma: a chi affidare le chiavi dell'attacco? Nelle ultime sei partite, l'alternanza è stata assoluta: tre presenze da titolare per Giroud, tre per Kolo Muani

Ma la prestazione del centravanti di Luis Enrique preoccupa gli opinionisti francesi. Daniel Riolo, su RMC Sport, ha affermato: "Se Giroud fosse stato il 9 del PSG, avrebbe vinto la partita. Kolo Muani non sa ancora usare il fisico e non si può attuare un determinato piano di gioco se un calciatore fatica ad adattarsi".

Anche Jérôme Rothen ha espresso la sua ammirazione per Giroud. "Anche se non mi piace come giocatore, posso solo dire bravo". Si vede che Kolo Muani è ancora limitato: quando sei il numero 9 del PSG, quindi di una squadra che deve competere con le migliori squadre europee, devi far vedere molte cose. E se sei stato pagato 90 milioni, la gente ti giudica e vuole che tu sappia giocare spalle alla porta, tirare, attaccare la profondità".