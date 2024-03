I gol dal mercato sono 38: eguagliato un record dell'era Pioli

Con i gol di Pulisic e Loftus-Cheek all'Eden Arena di Praga, il conto dei gol arrivati dal mercato in questa stagione, per il Milan, è salito ancora. Oramai i numeri si aggiornano quasi ogni partita, grazie alla costanza con cui i nuovi acquisti rossoneri, specialmente i due arrivati dal Chelsea, vanno a segno. Quelli di ieri sono stati il gol numero 11 per Pulisic e la rete numero 9 per Loftus, entrambi a caccia del proprio record personale di segnature. In totale, quest'anno, i nuovi acquisti rossoneri hanno messo a segno 38 gol stagionali. Si tratta di un record eguagliato per quanto riguarda l'era Stefano Pioli.

Infatti, da quando è arrivato al Milan, solo in un'occasione i nuovi del Milan avevano segnato così tanto in una stagione. Era l'anno 2019/2020 e Pioli era subentrato a Giampaolo: quell'anno i nuovi acquisti collezionarono proprio 38 gol. Dunque è facile che Pioli possa superarsi prima della fine della stagione. Un upgrade incredibile rispetto all'anno scorso, quando i gol dei nuovi acquisti furono appena 5. Di seguito il conto dei gol segnati dai nuovi:

TOTALE: 38

Pulisic: 11

Loftus-Cheek: 9

Jovic: 8

Okafor: 5

Reijnders: 3

Chukwueze: 2