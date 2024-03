I mercati chiave dell'AC Milan: "Al di fuori dell'Italia sono Medio Oriente e USA"

Austin, TX, 18 marzo 2024 – Si è concluso questo weekend ad Austin, Texas, il prestigioso festival di fama internazionale South by Southwest (SXSW), che ha visto protagonista per la prima volta l’AC Milan.

Tania Moreno, Chief Marketing Officer di AC Milan, ha partecipato al panel "From Goals to Touchdowns: Cultivating Brands Across Continents", insieme al Chief Marketing Officer di Tampa Bay Buccaneers e moderato dalla giornalista di Sportico Asli Pelit. Il panel ha offerto preziosi spunti di riflessione sulle strategie di AC Milan per aumentare la sua presenza internazionale ed espandere la sua fanbase.

La partecipazione di AC Milan a SXSW 2024 riflette l'impegno del Club nel rafforzare la presenza internazionale del proprio brand e connettersi con un pubblico sempre più ampio e con interessi diversi dal solo calcio. Inoltre, si allinea con il posizionamento strategico del Club all'intersezione tra intrattenimento, musica e moda, dove l'esperienza di RedBird rafforza la sua presenza e credibilità in questi ambiti in modo efficace.

A seguire alcuni dei temi emersi nel corso della partecipazione di SXSW 2024 di AC Milan:

I mercati chiave dell'AC Milan

“Al di fuori dell'Italia, alcuni dei nostri mercati chiave sono gli Stati Uniti e il Medio Oriente, ed entrambi offrono opportunità uniche per il nostro brand. Negli Stati Uniti, siamo molto orgogliosi di avere un giocatore come Christian Pulisic per ampliare la portata di ciò che facciamo, ma Pulisic non rappresenta la nostra strategia. Prima di tutto, dobbiamo tenere a mente che in US abbiamo a che fare con un’audience significativamente più giovane rispetto ad altri mercati. Per raggiungere questo audience, sfruttiamo dunque la brand equity di altri marchi con cui collaboriamo, che godono di fiducia all'interno di questo target demografico, permettendoci di coltivare relazioni autentiche e coinvolgerli efficacemente in ciò che facciamo. Per quanto riguarda il Medio Oriente, abbiamo aperto un ufficio alla fine dello scorso anno, ma a fare la differenza è anche la collaborazione con i nostri partner, che ci permette di massimizzare l’impatto delle nostre attività nella regione.”