I numeri dell'arbitro Sanchez in Europa: Milan-Newcastle la quarta direzione in Champions

Josè Maria Sanchez, arbitro spagnolo, è stato designato per dirigere Milan-Newcastle di martedì alle 18.45. Il fischietto iberico sarà alla quarta gara in Champions League. In totale ha diretto 19 gare nelle tre competizioni europee per club: 3 in Champions, 14 in Europa, 2 in Conference. Se si aggiungono poi i preliminari o playoff, il bottino sale a 29 gare: si aggiungono 2 in Champions, 7 in Europa, 1 in Conference.