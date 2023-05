I numeri dell'euroderby: incasso record da 12 milioni, match trasmesso in 115 paesi

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Stasera lo stadio di San Siro sarà ovviamente tutto esaurito per la semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Milan e si registrerà l'incasso più alto della storia del calcio italiano (intorno ai 12 milioni di euro). Per il match di questa sera, saranno presenti oltre 50 broadcaster per un evento che verrà trasmesso in 115 Paesi. Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport.