I numeri di Kjaer in nazionale: record di 130 presenze per il difensore rossonero

Importante record per il difensore danese classe 89'. infatti, con la presenza da titolare nella sfida contro il San Marino, gara valevole per le qualificazione per il prossimo campionato Europeo, il centrale rossonero ha toccato così quota 130 partite giocate con la maglia della Danimarca, superando ufficialmente Peter Schmeichel.