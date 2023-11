I numeri di Milan-Udinese: i rossoneri creano di più ma non incidono mai

Il Milan perde a San Siro 1-0 contro l'Udinese di mister Cioffi: questi i numeri della partita dei rossoneri. La squadra di Pioli totalizza 14 tiri ma solo 5 in porta, senza trovare il gol. Nel possesso palla vede il 73% il Milan contro il 27% dei bianconeri. Passaggi totali ben 550 rispetto ai 209 dell'Udinese, mentre per quanto riguarda la precisione nei passaggi il Milan rimane con 89% contro 74%. Una sola ammonizione, quella di Krunic nel primo tempo e be 11 calci d'angol, mal sfruttati però dai ragazzi di Pioli.