Ecco i numeri di Krzysztof Piatek nelle prime due partite da titolare contro Napoli (Coppa Italia) e Roma (Serie A):

vs Napoli: 32 palloni toccati, 2 tiri in porta, 2 gol, 80 minuti

vs Roma: 22 palloni toccati, 1 tiro in porta, 1 gol, 88 minuti

1 gol ad ogni tiro in porta

1 gol ogni 56 minuti

1 gol ogni 18 palloni toccati