I numeri di Theo contro il Napoli: azzurri una delle vittime preferite del francese

Dopo l'ultima sosta per le Nazionali, il Milan di Sergio Conceiçao è chiamato nuovamente a riprendere il proprio percorso in Serie A. Contro il Diavolo ci sarà il Napoli di Antonio Conte, domenica sera allo stadio "Maradona". I precedenti tra le due squadre non ci aiutano molto perché queste si sono affrontate in periodi diversi, anni in cui il Napoli di Maradona era una squadra formidabile, altri in cui il Milan era nettamente superiore.

In ogni caso, per curiosità e per farci un’idea di massima, vediamo i numeri degli scontri diretti in Serie A.

Napoli e Milan, in serie A, si sono affrontati 153 volte. Le vittorie dei partenopei sono state 46, quelle del Milan 58 e i pareggi 49. Insomma, un discreto equilibrio. Inoltre, in questi scontri il Napoli ha segnato 174 gol, mentre il Milan ne ha segnati 214.

I numeri di Theo contro il Napoli

Il difensore rossonero ha affrontato 9 volte gli azzurri in Serie A segnando 2 gol, fornendo 2 assist, ma facendosi ammonire anche 5 volte. Comunque ottimi numeri se consideriamo che stiamo parlando di un difensore. Il francese visto quest’anno è un lontano parente di quello ammirato negli anni passati, ma attenzione a sottovalutarlo. Il Milan dipende molto dalle sue sgroppate e da quelle di Leao e se vuole avere qualche possibilità contro la squadra di Conte, ha bisogno del miglior Theo.