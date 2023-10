I numeri di Theo delle sue prime 8 giornate di campionato

La sosta porta con sè le prime riflessioni sulla stagione: ecco i numeri delle prime 8 giornate di campionato di Theo Hernandez. Non entusiasmanti i dati del terzino, che ha giocato 7 delle 8 partite, tutte dall'inizio: 89 i minuti disputati in media. Un gol per lui, nella sfida col Torino, e ancora zero assist a referto, con 1.1 passaggi chiave in media a partita. In passato il francese era stato decisamente più incisivo, ma non tutto è da buttare: sono buoni i dati dei passaggi riusciti (86%) e sui recuperi palla (4.7 a partita). Aspettiamo che Theo entri in forma per tornare ad ammirare la sua versione migliore.