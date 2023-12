I numeri in Primavera di Camarda: 8 gol in 20 partite

In questa prima parte di stagione si è parlato tanto dell'esordio in prima squadra di Francesco Camarda, il quale si sta mettendo in mostra anche in Primavera. Con la squadra di Abate, il giovane attaccante classe 2008 ha segnato per ora 8 gol in 20 partite, così suddivisi: tre reti in Coppa Italia Primavera (tripletta contro la Virtus Entella), tre in Youth League (due contro il Newcastle e una contro il PSG) e due in campionato contro Sassuolo e genoa.

Il gol di cui si è parlato di più è senza dubbio quello che Camarda ha segnato ai parigini in rovesciata. La curiosità è che quel giorno, oltre all'attaccante della Primavera, anche Rafael Leao ha segnato un gol con lo stesso gesto tecnico nella partita di Champions League contro il PSG, facendo esplodere San Siro.