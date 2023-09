I numeri 'nuovi' della Serie A: 100 minuti di recupero in più, ma due gol in meno

Rispetto ad un anno si sono giocati quasi cento minuti in più per i recuperi, ma i gol segnati sono due in meno. Lo racconta Tuttosport, con uno studio sul tempo addizionale concesso in queste prime tre giornate di campionato, che si sono uniformate alle nuove indicazioni FIFA, che hanno dato il via a maxi-recuperi per avvicinarsi sempre di più al tempo effettivo.

Nelle prime trenta gare delle tre giornate, ben diciassette partite hanno avuto dieci o più minuti di recupero. Il record è di Verona-Roma, con quasi venti minuti di recupero complessivi, ma in Lecce-Salernitana e Lazio-Genoa si è giocato più di un quarto d'ora, di fatto un supplementare. Ma nonostante l'extra-time monstre, i gol dopo il 90' sono stati solo sette, di cui il più tardivo è di Stefezza, al 97esimo contro la Salernitana.