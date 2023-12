I numeri stagionali di Malick Thiaw con la maglia del Milan

In questa stagione, Malick Thiaw era diventato un titolare inamovibile della difesa del Milan, ma purtroppo si è dovuto fermare qualche settimana fa per un grave infortunio che lo terrà fuori per diverse mesi. Fino a quando era a disposizione, il centrale tedesco era stato uno dei più utilizzati da Stefano Pioli: 16 presenze (11 in Serie A e 5 in Champions League), per un titolare di 1295' in campo.

Thiaw si è fatto male nel match di Champions League contro il Borussia Dortmund a San Siro, quando si è procurato una severa lesione miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra. Scongiurata per fortuna l'operazione, il giocatore tedesco proseguirà con la terapia conservativa. Per il ritorno in campo servirà però un po' di tempo (si parla di marzo).