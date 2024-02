I "nuovi acquisti" del Milan secondo Pioli: i giovani Simic e Zeroli

vedi letture

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia di Frosinone-Milan mister Stefano Pioli parla di come, non essendo arrivato nessuno dal mercato se non Terracciano e Gabbia, si punterà molto su due giovani. Le sue dichiarazioni:

Che tipo di difensore voleva? "Mi serviva un giocatore pronto, che conoscesse il campionato, poi per la prossima estate poi si pensa. Lenglet, Brassier? Tutte le opportunità valutate non le abbiamo ritenute all'altezza di ciò che ci serviva, quindi puntiamo su Simic".

E a centrocampo? "A centrocampo daremo fiducia a Zeroli che diventerà il sesto centrocampista al posto di Pobega".