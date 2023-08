I precedenti del Milan contro il Torino: sono ben 56 i pareggi

Questa sera il Milan affronterà il Torino a San Siro nella seconda giornata di Serie A. I precedenti tra le due squadre vedono ben 56 pareggi in 153 sfide. Il Milan ha vinto cinque delle ultime sette partite di Serie A contro il Torino (1N, 1P), tanti successi quanti nelle precedenti 15 sfide contro i granata nel torneo (8N, 2P). L’ultima vittoria del Torino in trasferta contro il Milan in Serie A risale al 24 marzo 1985; i rossoneri sono, infatti, rimasti imbattuti nelle successive 27 sfide casalinghe contro i granata nel torneo (19V, 8N) e solo contro il Verona hanno una striscia aperta più lunga di gare interne senza sconfitta nella competizione (31).