I retroscena sul Milan (compresa Bologna-Inter) dello speciale DAZN sul Bologna 2021-2022

"We are one" (QUI il link) è uno speciale di DAZN in cinque episodi sulla stagione 2021-2022 del Bologna. Ecco le trascrizioni delle parti riguardanti il Milan:

BOLOGNA-MILAN 2-4 (23 ottobre 2021)

Dopo il primo tempo, terminato con il Milan avanti di due gol e con un uomo in più, Mihajlovic ha parlato così alla squadra negli spogliatoi: "Volete vincere sta cazzo di partita o no? La partita non è finita. Loro caleranno, quindi se riusciamo a fare gol la riapriamo. Quindi calmi".

Nel post gara, Mihajlovic dice alla squadra: "Ok ragazzi, la partita l'abbiamo persa, ma l'abbiamo vinta su tutti i fronti. Andare sul 2-2 sotto di 0-2 in 10 uomini... Abbiamo anche avuto un'occasione per vincerla. Loro non hanno fatto un cazzo, solo il colpo di testa di Giroud. Avete fatto una grande partita, dovete essere orgogliosi".

MILAN-BOLOGNA 0-0 (4 aprile 2022)

Marko Arnautovic, nel commento post gara, dice: "E' difficile andare a giocare a San Siro. Il Milan voleva vincere lo Scudetto. Noi siamo entrati e ci siamo. detti che non abbiamo niente da perdere. Abbiamo fatto una grandissima partita"

All'intervallo, Emilio De Leo, vice di Mihajlovic, ha parlato così alla squadra: "Non deve passare una mosca. Dobbiamo partire per fare gol, perché loro vanno in crisi quando partiamo per fare gol".

In ultimo, il messaggio di Mihajlovic dall'ospedale collegato in videochiamata a fine partita: "Bravi, complimenti. Avete fatto una grande partite. Se ci avessimo creduto di più potevamo anche vincerla, ma va bene".

BOLOGNA-INTER 2-1 (27 aprile 2022)

Marko Arnautovic, punta austriaca, ha parlato così sulla sfida dopo la gara: "Noi quando siamo in forma possiamo vincere contro tutti. Dopo l'1-0 di Perisic ho pensato che non potevamo fare una partita come quella di andata, finita 6-1. Io non sono un giocatore che fa regali, io voglio vincere sempre. In campo non ci sono amici".

Durante l'intervallo, ecco il discorso di Emilio De Leo, vice di Mihajlovic, alla squadra: "Chi commette fallo si mette sulla palla. Quando prende palla Radu non deve partire. Loro si giocano lo Scudetto, ma noi facciamo i sacrifici. Perciò: il metro libero non lo dovete lasciare mai".

A fine gara arrivano anche i complimenti di Saputo, patron del Bologna: "Abbiamo visto che la squadra ha la possibilità di giocare le grandi partite quando vuole farlo".

Infine, ecco il commento in videochiamata di Sinisa Mihajlovic al termine del match, connesso con gli spogliatoi del Dall'Ara: "Ragazzi, siete stati eroici. Mi avete fatto l'uomo più felice del mondo. Oggi avete dimostrato un'altra volta che siete un grande gruppo con grandi palle e che venite fuori nelle difficoltà. Dall'altra parte ci sono giocatori più forti di voi, ma non uomini migliori di voi. E nella vita conta questo. Vi voglio bene"