I rossoneri e le doppiette in gare internazionali: l'ultimo prima di Loftus-Cheek era stato Giroud due anni fa

Nel match di andata dei playoff contro il Rennes, Ruben Loftus-Cheek ha segnato due gol nel 3-0 finale per il Milan (l'altra rete l'ha segnata Leao). Dopo due anni, un giocatore rossonero è tornato a segnare almeno una doppietta in una partita a livello internazionale. L'ultimo a riuscirci prima dell'inglese era stato Olivier Giroud che segnò due gol il 2 novembre 2022 nella vittoria del Diavolo in Champions League per 4-0 contro il Salisburgo.

C'è poi un'altra statistica su Loftus-Cheek: l'ultimo centrocampista del Milan che ha realizzato 2 o più gol nella fase ad eliminazione diretta di una grande competizione europea era stato Kaká, il 24 aprile 2007, in semifinale di Champions League contro il Manchester United.