I rossoneri in nazionale: minuti, gol e assist effettuati

Stefano Pioli è ancora in attesa di riavere con sè i giocatori impegnati con le proprie nazionali in questi giorni. Quest'oggi la ripresa a Milanello, con ancora però diverse assenze legate anche agli infortunati. Questi i dati dei rossoneri, in questi ultimi giorni, con la maglia della propria nazionale.

Okafor realizza 206 minuti in tre partite con la sua Svizzera, senza trovare il gol. Per i francesi Theo, Maignan e Giroud in totale 363 minuti, con il bomber rossonero reduce da una doppietta e un assist, per Theo invece l'assist è arrivato verso Mbappè contro Gibilterra. Musah gioca 180 minuti in due partite con l'USA e Reijnders totalizza 134 minuti in due partite con gli Orange. Anche per Bartesaghi due partite con l'under19, mentre Krunic e Tomori sono reduci da una sola gara disputata con le proprie nazionali, Bosnia e Inghilterra.