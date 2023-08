I rossoneri si allenano a Milanello: "Motivati a fare ancora di più"

I rossoneri si allenano a Milanello per continuare la preparazione verso la gara di venerdì sera contro la Roma dopo il successo casalingo contro il Torino di Ivan Juric. Il club rossonero ha pubblicato delle immagini dell'allenamento odierno, aggiungendo: "Motivati a fare ancora di più"

"Motivated to do even more #SempreMilan pic.twitter.com/BF8vMK4o81