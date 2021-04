I tifosi all'Olimpico per l'Europeo. Appello di basket e volley: "Apertura al pubblico anche per noi"

Apertura al pubblico anche per basket e pallavolo. E' l'appello congiunto di Gianni Petrucci e Giuseppe Manfredi, rispettivamente presidenti della Federazioni di pallacanestro e pallavolo, dopo l'ok del Governo a una percentuale di pubblico all'Olimpico per gli Europei di calcio. I due presidenti ritengono la scelta "un segnale di speranza per l'intero movimento sportivo, ma allo stesso tempo chiedono con altrettanta serenità ma chiarezza, analogo provvedimento per le due discipline che rappresentano tra gli sport di squadra le più importanti realtà dopo il calcio".