I tifosi non si arrendono. Oltre 70mila rossoneri a San Siro questa sera

Nonostante una stagione al di sotto da quello che ci si aspettava in campionato, nonostante la freschissima eliminazione dalla Champions League in semifinale per mano dei rivali cittadini dell'Inter, i tifosi del Milan non si arrendono. Questa sera per la sfida contro la Sampdoria, infatti, sono attesi a San Siro oltre 70mila spettatori (QUI la notizia completa). Un attestato di fiducia e una dichiarazione d'amore fortissima dei sostenitori rossoneri verso la squadra.