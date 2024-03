I valori delle rose di Serie A: Milan secondo con 533 milioni di euro

Fermatosi il campionato per la sosta delle nazionali, Transfermarkt ha sfruttato l'occasione per fare un quadro dei valori delle rose di Serie A dopo il recente aggiornamento di marzo, quello che per intenderci ha assegnato al 16enne del Milan Francesco Camarda una valutazione di 10 milioni di euro, facendolo entrare nella top 10 dei giocatori più preziosi di sempre alla sua età.

In top 10 si trova anche il Milan, che è secondo in Serie A per valore di rosa grazie ai 533 milioni di euro di valutazione complessiva. Meglio della rosa rossonera solo quella dell'Inter, che ad oggi vale quasi 100 milioni di euro in più.

SERIE A: LA TOP 10 DELLE ROSE PIÙ COSTOSE

1. Inter: 622 milioni di euro

2. ⁠Milan: 533 milioni di euro

3. ⁠Napoli: 513 milioni di euro

4. ⁠Juventus: 490 milioni di euro

5. ⁠Atalanta: 350 milioni di euro

6. ⁠Roma: 328 milioni di euro

7. ⁠Bologna: 254 milioni di euro

8. ⁠Fiorentina: 248 milioni di euro

9. ⁠Lazio: 228 milioni di euro

10. ⁠Torino: 181 milioni di euro