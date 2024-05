Iaria ironico: "Nel mondo capovolto la stabilità di un club è a rischio per colpa del creditore dispettoso, non del proprietario inadempiente"

In merito al comunicato diramato dal presidente dell'Inter Steven Zhang, in cui "accusa" il fondo Oaktree (creditore) di non aver accettato le soluzioni proposte, "Abbiamo fatto ogni tentativo per trovare una soluzione amichevole con il nostro partner, compresa l’offerta di molteplici possibilità per Oaktree di ottenere un ritorno finanziario completo e immediato.

Purtroppo, i nostri sforzi finora sono stati esasperati da minacce legali e dalla mancanza di un coinvolgimento significativo da parte di Oaktree", conclude dicendo che "Tutto ciò è stato molto frustrante e deludente, ma questo comportamento sta ora creando una situazione di rischio per il Club che potrebbe metterne seriamente a repentaglio la stabilità". Non tarda ad arrivare il commento di Marco Iaria, noto giornalista de La Gazzetta dello Sport ed esperto di finanza calcistica: "Nel mondo capovolto la stabilità di un club è a rischio per colpa del creditore dispettoso, non del proprietario inadempiente".