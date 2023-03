Ibra a caccia del record di gol più longevo: Costacurta lo fece segnare contro l'Udinese

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

Zlatan Ibrahimovic, come riportano oggi sia Tuttosport che il Corriere dello Sport, dovrebbe partire titolare domani sera alla Dacia Arena contro l'Udinese. Il centravanti svedese, a 41 anni e 5 mesi, va a caccia del gol più longevo del massimo campionato italiano: il record attualmente è detenuto da un altro ex rossonero, Billy Costacurta che fece segnare il primato a 41 anni e 25 giorni proprio contro l'Udinese. Che sia di buon auspicio? Il gol per Zlatan manca dal 9 gennaio 2022, quando segnò in casa del Venezia.