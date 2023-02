Ibra a caccia di record, Zlatan cerca un gol per battere Costacurta

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Zlatan Ibrahimovic è sempre più vicino al ritorno in campo, ogni weekend oramai può essere l'occasione giusta per rivedere lo svedese sul prato verde con la maglia del Milan. Zlatan a 41 anni suonati va a caccia di un record in A che appartiene a un altro ex rossonero, Billy Costacurta: nonostante fosse un difensore, è suo il gol più longevo della storia del campionato italiano, messo a segno a 41 anni e 25 giorni, età ormai già superata da Zlatan.