Ibra a Mediaset: "Fino a tre settimane fa le sensazioni non erano positive. Se sto bene come sto oggi posso giocare ancora qualche anno"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Intervistato da ‘Pressing’ su Italia 1’, l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic parla così nel giorno del suo rientro in campo nel 2-0 contro l’Atalanta: “C’è grande emozione, erano un anno e due mesi che non riuscivo a giocare a calcio come volevo, che non stavo bene. Prima ho sofferto tanto, sia per quello che è successo con Mino Raiola che per le mie condizioni fisiche. Non era facile, adesso essere in campo è molto bello. Oggi ero un po’ nervoso, ma ho grande fiducia e grande sicurezza in me stesso. Da quando sono rientrato in squadra sono stato sicuro di poter fare ancora la differenza e di poter trasmettere la mia sicurezza ad altri. Non era un momento felice quando sono rientrato, ma nelle ultime tre-quattro partite stiamo giocando molto bene. Ma dobbiamo continuare e non essere soddisfatti perché basta una sconfitta per rimettere tutto in discussione. Intanto, però, oggi ce la godiamo”.

Il Napoli?

“Stanno facendo molto bene, hanno un grande allenatore che non ha mai vinto lo Scudetto ma quest’anno può farcela. Lo merita, Spalletti ha fatto tanto per il calcio italiano ma vincere lo Scudetto per un italiano è il massimo. Quest’anno è suo e del Napoli”.