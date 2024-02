Ibra a Sanremo, Pioli: "Qualunque cosa fa nella vita ha successo e avrà successo anche nella sua nuova veste da dirigente"

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Napoli, Stefano Pioli ha dichiarato sulla presenza martedì di Zlatan Ibrahimvoic a Sanremo per il Festival:

Hai visto Ibra a Sanremo? C'è qualche canzone che ti ha colpito?

"Amo la musica, non ho visto Sanremo perché ho avuto altre cose da fare. Non ho visto Zlatan, ma non l'ho visto neanche quando era un mio giocatore. Ma comunque Ibra qualunque cosa fa nella vita ha successo, avrà successo anche nella sua nuova veste da dirigente. La musica l'accendo al mattino e la spengo quando vado a dormire. Anche mentre lavoro ascolto la musica, ma non in questo momento. Non ho sentito le canzoni di Sanremo ma lo farò presto".