Ibra al Milan: accordo vicino, ma l'annuncio non è imminente

(ANSA) - MILANO, 09 NOV - È vicino l'accordo tra Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale per un coinvolgimento dello svedese con ruolo che non è ancora stato comunicato ma che sembra escludere una sua posizione nell'organico del Milan. L'annuncio però non è imminente, perché come sempre le limature degli ultimi dettagli potranno richiedere il tempo necessario. Gerry Cardinale, presente a Milano in occasione della sfida Champions contro il PSG vinta dai rossoneri, ha incontrato Ibrahimovic per definire modalità del coinvolgimento dell'ex campione.

Colloqui molto positivi la cui conclusione dovrebbe portare ad un annuncio quando tutti i dettagli saranno stati definitivamente perfezionati così come le necessarie formalità. (ANSA).