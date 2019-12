Ibra al Milan: Fontana, meglio che niente

(ANSA) - MILANO, 26 DIC - "Come dicono dalle nostre parti 'Piutost che nigot, l'è mej piutost'. Il ritorno di Ibra, per noi tifosi del Milan, è un pannicello caldo per lenire le delusioni di una stagione per ora povera di soddisfazioni. Quantomeno sul piano della personalità e della determinazione il livello della squadra dovrebbe avere giovamento. Sperem!!!" Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, commentando la notizia diffusa dai media, relativamente al ritorno di Zlatan Ibrahimovic al Milan. (ANSA).