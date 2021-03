Nella giornata di ieri, il ct svedese Andersson non solo ha annunciato di aver di nuovo convocato Zlatan Ibrahimovic in nazionale, ma anche che l'attaccante del Milan farà parte della rosa per il prossimo Europeo che si giocherà in estate. Per il giocatore rossonero, si tratterà del suo quarto Europeo. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.