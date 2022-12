Ibra consiglia i ragazzi: "Non devi fare le cose per altre persone, lo devi fare per te stesso, credi in te stesso"

MilanNews.it

Zlatan Ibrahimovic, intervistato da Alberto Angela per "Stasera a Milano" su Rai 1, si è così espresso dando un consiglio a chi vuole cominciare a giocare a calcio: “Prima di tutto fai quello che ti rende felice. Non devi fare le cose per altre persone, lo devi fare per te stesso, credi in te stesso. Questo ti porta avanti a lungo”.