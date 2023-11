Ibra dal GP di Las Vegas: "Milan? Vediamo, vediamo. Parliamo, parliamo..."

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic è stato ospite della Scuderia Ferrari nel Gran Premio di Formula Uno che si è disputato nella notte italiana a Las Vegas, negli Stati Uniti. A margine dell'evento è stato intercettato dai microfoni di Sky Sport e ha commentato così i discorsi con il Milan per un eventuale ritorno in società, di cui si è parlato molto negli ultimi giorni: "Milan? Vediamo vediamo... parliamo parliamo". Poi una battuta anche sul ruolo dell'America a livello di marketing: "In America il marketing è differente, è tutto esagerato in modo positivo. Qua è uno spettacolo".