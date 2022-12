Ibra esalta Giroud: "Fondamentale per il Milan, è un grande professionista"

MilanNews.it

Zlatan Ibrahimovic ha rilasciato un'intervista a Sky Sport soffermandosi anche su Olivier Giroud: "Olivier è un grande e chi lo conosce lo sa. Per noi è stato fondamentale, troppo importante, soprattutto quando non riuscivo a giocare io. C'era lui che faceva il lavoro che mancava. Poi ha fatto bene, ha vinto e chi vince rimane nella storia. Come persona poi è fantastico: è un professionista, elegante e sempre disponibile. Quello che sta facendo per noi non è una sorpresa: lo sta facendo con il Milan, perché non dovrebbe farlo in Nazionale? Siamo felici per lui e speriamo possa continuare fino alla fine. Giroud è un professionista. È molto serio, come persona e come calciatore. E poi sono il suo idolo, anche se lui non lo dice. Sono il suo esempio, anche se non lo dice. Penso che sa già cosa deve fare per stare bene. Un calciatore, quando arriva a quell'età, o sa già cosa fare per continuare oppure smette. Lui è un grande professionista e questo va bene per la squadra, così i più giovani hanno anche un altro esempio. Guardano lui, Kjaer, oltre che me, e questo è importante".