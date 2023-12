Ibra fermato dall'influenza, il nuovo "esordio" rossonero può essere domani a San Siro

L'incontro tra Zlatan Ibrahimovic e la squadra rossonera nelle intenzioni di tutti si sarebbe dovuto verificare già ieri ma lo svedese, che è rientrato in società come Senior Advisor all'inizio di questa settimana, è stato bloccato da qualche linea di influenza. Per questo motivo ieri a Milanello Zlatan non si è fatto vedere e anche oggi è difficile che si possa presentare.

Ciò che appare sicura, invece, è la sua presenza domani sugli spalti di San Siro. Ci potrebbe essere dunque il suo "esordio" da dirigente, direttamente in partita con il Diavolo che domani alle 12.30 ospita il Monza. Non una partita come le altre, il suo primo avversario sarà Galliani, prima capo, poi amico ora anche collega.