Ibra fuori dalla lista Champions. Pioli risponde: "Non ci sono rimpianti, la sua garanzia è troppo limitata"

© foto di www.imagephotoagency.it

Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Torino soffermandosi anche sulla decisione di escludere Zlatan Ibrahimovic dalla lista Champions: "Non ci sono rimpianti e non ce l'ha nemmeno lui. La sua garanzia è troppo limitata. Tutti dicono tra un mese magari sarà pronto? Io posso controllare le mie scelte e cosa fanno i miei giocatori".