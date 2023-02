Ibra: "Grande emozione tornare in campo. Ho sofferto tanto, posso fare ancora la differenza"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Nell'intervista rilascia a Pressing su Italia 1 dopo Milan-Atalanta, Zlatan Ibrahimovic ha raccontato le sue emozioni per il ritorno in campo dopo diversi mesi: "C’è grande emozione, erano un anno e due mesi che non riuscivo a giocare a calcio come volevo, che non stavo bene. Prima ho sofferto tanto, sia per quello che è successo con Mino Raiola che per le mie condizioni fisiche. Non era facile, adesso essere in campo è molto bello. Oggi ero un po’ nervoso, ma ho grande fiducia e grande sicurezza in me stesso.