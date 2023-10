Ibra: "Il gioco è una droga. Tonali? Se è malato va aiutato"

(ANSA) - ROMA, 15 OTT - "So poco di questa storia, non ho mai sentito nulla da Tonali, non l'ho mai sentito stare male. Se è malato di gioco, occorre aiutarlo, perché è come una droga. Bisogna capire se ha giocato al casinò, anch'io l'ho fatto. Poi, certo, se uno scommette sul calcio è un'altra storia". A parlare dell'ex compagno di squadra al Milan, coinvolto nell'inchiesta torinese sulle scommesse dei calciatori, è Zlatan Ibrahimovic, dal palco del Festival dello Sport organizzato a Trento dalla Gazzetta dello Sport.

"Il suo sogno era il Milan ma il primo anno dopo che era arrivato dal Brescia era troppo tifoso - ha detto ancora lo svedese del neo giocatore del Newcastle -. Gli dissi 'ora basta, ora fai un passo avanti e fai la differenza pr fare felici i tifosi'. Si vedeva il talento, ma un conto è il Brescia e un altro il Milan. Altre pressioni, altra mentalità, altri obiettivi". (ANSA).