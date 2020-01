Ibra: "Il nuovo Nocerino? Devo conoscere bene i giocatori"

In questi giorni si è a lungo parlato di chi possa essere il nuovo Nocerino con Ibrahimovic. Lo svedese, intervenuto in conferenza stampa, non ha voluto esporsi: "Non conosco ancora bene i giocatori, prima li devo conoscere bene. Io ho sempre provato ad aiutare dentro e fuori dal campo. Chi ha questo plus, come Nocerino, non lo so. Dipende individualmente... Quando giochi con i campioni non è difficile, le cose diventano automatiche. Se sei intelligente usi la situazione e giochi. Poi con questa squadra non so chi avrà quest'effetto".