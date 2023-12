Ibra il super consulente, CorSport: "Il nuovo ruolo dello svedese"

Un amore senza fine. Zlatan Ibrahimović al Milan, parte tre. Lo svedese torna in rossonero a pochi mesi dall'addio al calcio e lo fa con un nuovo ruolo e la solita richiesta: risollevare i rossoneri da un periodo buio. D'altronde la storia di Ibra al Milan è di fatto un continuo: arrivato la prima volta, ha regalato lo scudetto che mancava da sette anni. Poi il ritorno nell'inverno del 2020 e la rinascita dei rossoneri, ancora una volta capaci di vincere lo scudetto, e ora la terza avventura, la prima lontana dal campo.

Ibrahimovic il super consulente

Ma che ruolo avrà il nuovo Ibra? Lo racconta il Corriere dello Sport, che spiega come lo svedese svolgerà un ruolo attivo nelle operazioni sportive e commerciali del club, rafforzando quella che è la cultura vincente dei rossoneri e dello stesso Ibrahimovic. Ibra inciderà dunque anche sul mercato, dando il suo parere sulle operazioni in entrata e uscita, provando anche a convincere i giocatori in fase di trattativa. Un ruolo a tutto tondo per Ibra, che si rimette così in gioco nel Milan di Gerry Cardinale, in un momento molto delicato per i rossoneri.